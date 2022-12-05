Как сообщает РБК, в некоторых областях Украины начались проблемы с электричеством и центральным водоснабжением. В частности вода и свет уже пропали в Сумской, Днепропетровской и Одесской областях Украины.

Как сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, после массированной ракетной атаки вооруженных сил РФ по энергетическим объектам на территории Украины, попадания были зафиксированы в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Тем не менее, украинский премьер-министр продолжает заявлять, что целостность энергетической системы Украины не была нарушена.

Однако местная энергетическая компания «Сумиоблэнерго» уже сообщила об аварийном отключении электроэнергии для своих абонентов. Специалисты компании объяснили такой шаг вынужденной предосторожностью, которая направлена на предотвращение нарушений в работе объединенной системы из-за ракетных обстрелов. Также сообщение о том, что все насосные станции в городе Одесса были обесточены, поступило от местного коммунального предприятия «Инфоксводоканал».