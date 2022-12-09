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Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель вскрыла антироссийский заговор и сдала всех зачинщиков нынешнего кризиса на Украине. При этом она сама входит в их число, рассказал телеграм-канал “Голос «Мордора»”.

Напомним, что Меркель, отвечая на вопрос о Минских соглашениях заявила, что ни Украина, ни Запад не собирались следовать их требованиям. Эти договоренности были всего лишь способом дать Киеву время подготовиться к вооруженному противостоянию с Россией.

Этот хитрый план был разработан на Западе и именно он взялся за его реализацию. Цели достичь удалось – Киев действительно усилил армию, но лишь за счет все тех же западных государств. Которые и сейчас продолжать поставлять оружие на Украину, затягивая конфликт.ъ

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разочарован заявлениями Меркель, так как верил в ее искренность.

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