Для президента РФ Владимира Путина оказалось совершенно неожиданным заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Об этом сам глава государства заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Киргизии.

Так он прокомментировал высказывание Меркель в интервью газете Die Zeit о том, что “Минск-2” был лишь попыткой выиграть для Киева время и дать ему возможность подготовиться к вооруженному столкновению с Россией.

Путин отметил, что если раньше он верил в искренность Германии, хотя понимал, что она находится на стороне Украины, то сейчас становится ясно, что Минские соглашения никто даже не собирался исполнять. Единственной целью Запада была накачка Украины оружием.

Также российский лидер отметил, что после слов Меркель он полностью уверен в правильности решения о начале СВО. Если бы не Минские соглашения, спецоперация могла начаться значительно раньше, но это уже ничего не меняет.