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Дмитрий Медведев, занимающий должность зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации, в своем Telegram-канале заявил, что российские средства массовой информации должны позитивно относиться к заявлениям украинского президента Владимира Зеленского об отказе садиться с российской стороной за стол переговоров.

По словам российского политика, такая позиция украинского лидера по отказу от переговорного процесса позволит российским вооруженным силам добиться всех поставленных целей специальной военной операции. Медведев объяснил, что таким образом Кремлю не нужно будет отвлекаться на мирный диалог с украинской стороной.

Напомним, что специальная военная операция вооруженных сил Российской Федерации началась на территории Украины 24 февраля 2022 года по указу российского президента Владимира Путина. А недавно американское издание Politico со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского заявило, что боевые действия на территории Украины могут закончиться в 2023 году.

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