ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Известный российский политолог Сергей Марков написал в своем Telegram-канале о причинах нанесения ракетных ударов со стороны ВКС России по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, вооруженные силы Российской Федерации, таким образом, препятствуют возможной оккупации территории Украины войсками НАТО.

Политолог отмечает, что сегодняшняя очередная массированная ракетная атака российских вооруженных сил по энергетическим объектам Украины является гуманитарным ударом. Также, по словам Маркова, одной из главных целей ракетных ударов является «прекращение оккупации территории Украины странами-членами НАТО».

Сообщается, что в столице Украины, по информации мэра города Виталия Кличко, была полностью остановлена работа городского метрополитена. Также по его словам, во всех районах города наблюдаются перебои с электроснабжением и водоснабжением. Виталий Кличко уверяет жителей столицы, что коммунальные и экстренные службы города уже работают над устранением неисправностей.

Вам может понравиться

Военкор Сладков заявил, что США всеми силами пытаются не допустить мира между Россией и Украиной

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале прокомментировал последние обстрелы территории ДНР украинской армией. По его мнению, постоянные удары ВСУ по городам Донецкой Народной Республики являются составляющей плана США, который

Президент Южного Судана обмочился во время исполнения гимна страны

Во время торжественного открытия трассы в одном из городов Южного Судана, с 71-летним президентом Салвой Кииром произошла неприятная ситуация. Во время исполнения национального гимна страны президент не смог сдержать свои

Захарова назвала Зеленского и его команду «ряжеными» лидерами

Мария Захарова, занимающая должность официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, прокомментировала политику украинского президента Владимира Зеленского и его команды. Во время своего выступления она назвала президента Украины и представителей