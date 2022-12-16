Известный российский политолог Сергей Марков написал в своем Telegram-канале о причинах нанесения ракетных ударов со стороны ВКС России по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, вооруженные силы Российской Федерации, таким образом, препятствуют возможной оккупации территории Украины войсками НАТО.

Политолог отмечает, что сегодняшняя очередная массированная ракетная атака российских вооруженных сил по энергетическим объектам Украины является гуманитарным ударом. Также, по словам Маркова, одной из главных целей ракетных ударов является «прекращение оккупации территории Украины странами-членами НАТО».

Сообщается, что в столице Украины, по информации мэра города Виталия Кличко, была полностью остановлена работа городского метрополитена. Также по его словам, во всех районах города наблюдаются перебои с электроснабжением и водоснабжением. Виталий Кличко уверяет жителей столицы, что коммунальные и экстренные службы города уже работают над устранением неисправностей.