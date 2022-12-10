Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова сыронизировала в своем комментарии, опубликованном в Телеграм-канале. Относительно сообщения о попытке совершения государственного переворота в ФРГ она написала, что с «замиранием сердца» следит за ситуацией, возникшей в Германии.

Захарова написала, что Берлин смог устоять перед 25 революционерами. «Слаженная работа, браво. Аплодируем стоя», – написала Мария Захарова в посте. Также она задала вопрос, почему же немецкое руководство оказало поддержку в вопросе государственного переворота на Украине.

Напомним, что в Федеративной Республике Германии была проведена операция по поимке правых экстремистов, планировавших захват Бунденстага. Генеральной прокуратурой ФРГ было сообщено о том, что состоялся арест гражданки РФ, которая подозревается в причастности подготовки государственного переворота в Германии. Помимо россиянки федеральными службами было задержано около 25 человек.