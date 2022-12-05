ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщают РИА Новости, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что нынешнее американское правительство, и сам президент США лично, очень тесно связаны с Европой. Однако, по словам лидера Франции, в отношениях США и ЕС нарушена синхронизация. И главной причиной, по его словам, являются энергоресурсы.

«Европа покупает газ и нефть, а США поставляет. И если исходить из того, что существует огромный разрыв, влияющий на покупательскую способность а также конкурентоспособность обоих обществ», – отметил Макрон.

Что касается Украины, то, по словам французского президента, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки участвуют в помощи Украине «во имя одних и тех же принципов». Однако, последствия для обоих государств разные.

Между США и Европейским Союзом есть разногласия относительно закона о налоговых субсидиях на электромашины, которые собираются в США а также использование батарей, собранных из американского сырья. Европа считает этот документ дискриминацией продукции, которая производится и импортируется из ЕС.

Вам может понравиться

Пленные десантники ВСУ сообщили, что проходили военную подготовку в Британии

Как сообщает РИА Новости, российские военнослужащие захватили в плен украинских десантников, которые рассказали о прохождении военной подготовки на полигонах в Великобритании. Как сообщил один из пленных десантников, группа украинских военных

Разведгруппа «Отважных» ВС РФ напала на опорный пункт ВСУ в ночное время

Как сообщают военные корреспонденты издания «Русская весна», подразделение разведчиков группировки «Отважных» вооруженных сил Российской Федерации в ночное время суток совершило нападение на укрепленный опорный пункт бойцов ВСУ. В результате слаженных

МК: потери ВСУ не удастся скрыть, так как окопы завалены трупами солдат

Как сообщает издание «Московский Комсомолец», глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на весь мир заявила о колоссальных потерях вооруженных сил Украины – 100 тысяч погибших солдат. Данное заявление очень