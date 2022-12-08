Как сообщает портал Lenta.ru, американская корпорация Lockheed Martin заявила, что первая батарея Typhon, которая позволяет запускать из наземной установки американские крылатые ракеты Tomahawk, была поставлена управлению оперативных возможностей и критических технологий армии США.

Система Typhon или батарея Mid-Range Capability (MRC) состоит из пусковых установок, ракет и центра управления, который предназначен для противодействия наземным угрозам. Сама корпорация разработчик системы Lockheed Martin пишет, что ее инвестиции в современные инженерные системы и цифровую трансформацию сделали возможным масштабировать систему контроля Aegis и систему вертикального пуска Mark 41, чтобы удовлетворить потребности американских вооруженных сил в возможности ведения огня на большие расстояния.

Установки MRC могут запускать не только крылатые ракеты Tomahawk, но и ракеты RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (RAM). Причем каждая пусковая установка имеет боезапас из четырех ракет, а одна батарея включает в себя четыре пусковые установки.