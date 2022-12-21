Российские ВС на 80 процентов контролируют территорию Марьинки. Также они продолжают наступление на Артемовск и к юго-западу от города уже начались активные боевые действия. Все это приближает окончательную блокировку линии снабжения украинских войск на Донбассе, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

То же самое сообщил и военкор Юрий Котенок. Он отметил, что линия снабжения ВСУ действительно перерезана и у Киева нет никакой возможности перебрасывать личный состав, технику и вооружение на передовую.

Напомним, что ранее сообщалось об ударе ВС РФ по Курахово, расположенному в 13 километрах к Западу от Марьинки. Помимо мест дислокации боевиков ВСУ и наемников, эта атака позволила уничтожить и железнодорожную инфраструктуру, используемую противником для доставки подкрепления в Марьинку и Угледар.