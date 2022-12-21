Российские ВС нанесли удар по населенному пункту Курахово, что в 13 километрах от Марьинки. В настоящий момент он все еще оккупирован украинскими войсками, которые устроили на его территории базу для временной дислокации боевиков ВСУ и наемников, передает “Военное обозрение”.

Именно в Курахово прибывают военные эшелоны, которые доставляют на фронт личный состав, вооружение и технику. Затем они перебрасываются в Марьинку и под Угледар для усиления украинских войск на этих направлениях.

В результате удара база дислокации военнослужащих ВСУ была уничтожена. Также получил серьезные повреждения объект железнодорожной инфраструктуры, что позволило на время заблокировать прибытие новых эшелонов.