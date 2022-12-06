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Сообщения о том, что компания Toyota планирует заняться разработкой механической коробки передач для электромобилей, появились еще в феврале этого года, когда впервые были обнаружены патентные заявки японского автогиганта. Теперь же премиальный суббренд марки Toyota под названием Lexus выступил с официальным подтверждением этому.

Представители компании Lexus, выступая на конференции в Европе, подтвердили тот факт, что инженеры компании занимаются разработкой механической трансмиссии для электромобилей. Однако в действительности так называемая «механика» для электромобилей будет представлять собой особый режим программного обеспечения, который позволить имитировать работу МКПП на электромобиле. Также электрокары оснастят педалью «сцепления» и «тахометром».

Такаси Ватанабэ, занимающий должность главного инженера компании Lexus Electrified, заявил, что они работают над созданием «симулятора с педалями, который будет давать ощущения физического переключения передач». Инженер Lexus также добавил, что симуляция будет настолько реалистичной, что водитель сможет даже заглохнуть при неправильном старте или покатиться с горки назад при выжатом сцеплении и начале движения.

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