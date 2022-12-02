Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время своей речи на пресс-конференции, посвященной проблемам европейской безопасности, заявил, что в случае прямого неядерного столкновения вооруженных сил двух ядерных держав все равно существует огромная вероятность того, что конфликт может перерасти в ядерную войну.

Поэтому Сергей Лавров напомнил, что еще в июне 2021 года было сделано совместное заявление президентов Российской Федерации и США о том, что в случае начала ядерной войны ни одна из стран не сможет стать победителем. Также глава МИД РФ добавил, что такое же заявление было сделано, по крайней мере, пятью лидерами ядерных держав.

Лавров заявил, что даже в случае начала боевых действий конвенциальным способом между двумя ядерными державами, все равно существует огромный риск применения одной из сторон ядерного оружия. Поэтому, по словам главы российского МИД, российские власти с тревогой слушают заявления западных лидеров о том, что Россия планирует применить ядерное оружие с целью провокации.