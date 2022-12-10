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Ольга Курлаева, корреспондент телеканала «Россия-24», 10 декабря сообщила, что артиллерия ВСУ начала массированный обстрел береговой линии населенного пункта Энергодар, в котором расположена крупнейшая на территории Европы атомная электростанция. Сообщается, что украинские военные нанесли уже более 10 ударов по береговой линии.

Также сообщается, что в небе над Запорожской атомной электростанцией был замечен беспилотный летательный аппарат. Тем временем ТАСС со ссылкой на свой источник в оперативном ведомстве Херсонской области сообщает, что украинские военнослужащие приступили к минированию всей береговой линии. По словам российских военнослужащих, они ежедневно вылавливают из воды тела гражданских рыбаков, которые по неосторожности подорвались на украинских минах.

Напомним, что сегодня утром 10 декабря на территории четырех областей Украины была объявлена воздушная тревога, а именно на территории Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей.

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