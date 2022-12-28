Поддержка бизнес-операций, открытие новых филиалов или целой торговой сети, приобретение нового оборудования для расширения ассортимента выпускаемой продукции – все это требует от индивидуального предпринимателя дополнительных финансовых вложений. Но очень часто возникает ситуация, когда денег не достаточно. В этом случае кредит на развитие бизнеса для ИП станет наилучшим выходом из сложившегося положения.

Преимущества бизнес-кредитов

Финансовый портал «Выберу.ру» предлагает огромные возможности для получения кредитных средств как на открытие, так и на развитие бизнеса. Почему поиск предложений лучше осуществлять именно с помощью специализированного сервиса? Все просто:

более 200 вариантов с подробным описанием каждого из них. При этом вся информация актуальна, так как постоянно обновляется;

простое оформление. Существует возможность подать заявки сразу во все выбранные финансовые учреждения, чтобы сократить процесс заполнения многочисленных форм и повысить свои шансы на получение требуемой суммы;

максимальный срок кредитования – 15 лет, причем всегда можно договориться с банком или другой организацией, предоставляющей средства, о его продлении;

оформление в онлайн-режиме без необходимости лично являться в финансовое учреждение;

возможность получения до 1 миллиарда рублей на развитие бизнеса.

Кроме того, на портале представлены предложения кредитования с государственной поддержкой, экспресс-кредиты, рассмотрение заявки по которым занимает всего несколько минут. К преимуществам можно отнести и возможность получить средства без залога и других видов обеспечения.

Как выбрать подходящее предложение

Маркетплейс «Выберу.ру» не выдает кредиты, а лишь предоставляет потенциальным клиентам финансовых организаций возможность подобрать подходящие варианты получения средств на бизнес.

В каталоге представлено несколько сотен предложений, однако на сайте имеются удобные фильтры, позволяющие задать критерии для поиска. Вплоть до списка банков, которые предпочитает предприниматель.

Также для экономии времени можно установит такие критерии, как наличие необходимости в обеспечении, способ выдачи средств, позиция банковского учреждения в рейтинге, составляемом сервисом.

Помимо этого, можно подобрать и кредит, который будет соответствовать конкретной компании в зависимости от ее годового оборота, сроков деятельности на рынке, размеру бизнеса и прочим его параметрам. Такой подход позволит не только сэкономить время, но и не перестараться с выбранной суммой, избежать негативных последствий кредитования.

Как открытие, так и развитие любого бизнеса невозможно без капитала. Но если его нет в достаточном количестве или все деньги уже вложены в дело, кредит станет самым разумным решением. Ведь в кратчайшие сроки предприниматель может получить именно ту сумму, которая требуется ему для расширения бизнеса или его вывода на совершенно новый уровень.