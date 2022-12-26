Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента группы компаний Алана Лушникова, концерн «Калашников» уже поставляет в зону проведения специальной военной операции снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) и собирает отзывы военные, которые применяют их в условиях реальных боевых действий.

Пресс-служба концерна сообщает, что представители концерна «Калашников» наладили каналы связи с военными из зоны СВО, чтобы получать отзывы из первых уст об использовании их новых систем вооружений. Алан Лушников уточняет, что в зоне СВО военнослужащие ВС РФ уже используют модернизированные снайперские винтовки Чукавина и пистолет-пулеметы Калашникова (ППК-20). Новые версии получили необходимые изменения с учетом требований военных из зоны СВО.

Лушников заявил, что автомат АК-12 2022 года выпуска, который поступил в российскую армию еще в 2018 году, значительно отличается от своего первого готового варианта. Все изменения были внесены с учетом требований военных ВС РФ. Также Лушников отмечает, что в зоне СВО применяются и новые варианты экспериментальных БПЛА концерна, которые в итоге встанут на конвейер.