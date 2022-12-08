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Обе палаты Конгресса США согласовали законопроект о расходовании средств на национальную оборону (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2023 год на условиях ряда компромисса в «двухпартийной коалиции» демократов и республиканцев, в том числе в отношении оказания большей военной помощи Тайваню, чем Украине. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Forbes сообщает, что NDAA предусматривает выделение средств для военной помощи Украине в размере «не менее 800 млн долларов». Эта сумма стала на 500 млн долларов больше, чем ранее в этом году запрашивалось администрацией президента США Джо Байдена. Важный момент: это финансирование касается только бюджета «Инициативы содействия безопасности Украины» (USAI) и официально не включает в себя многомиллиардные пакеты «дополнительной» помощи. Также в NDAA включен пункт с требованием отчетов о планах Пентагона по «оказанию помощи в обеспечении безопасности Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе».

В то же время Вашингтон намерен выделить около 11,5 млрд на так называемую Программу оборонного сдерживания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включающую «поддержку союзников и партнеров, а также развитие потенциала и боеспособности в этом регионе», что подразумевает продолжение прямой военной помощи главным образом Тайваню.

Как отмечает Reuters, общий объем согласованного Конгрессом оборонного бюджета США на 2023 год составит 858 млрд долларов. В целом законопроект предусматривает выделение суммы на 45 млрд долларов больше, чем ранее запрашивал Байден, поскольку переговорщики в Конгрессе приняли во внимание проблему глобальной инфляции и предоставление дополнительной помощи Украине.

Компромиссный вариант Закона об ассигнованиях на национальную оборону стал результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей Конгресса США. Ожидается, что NDAA на 2023 финансовый год именно в таком виде будет одобрен Сенатом и Палатой представителей, предположительно на будущей неделе, и затем отправится в Белый дом для подписания президентом США.

Американское военное издание Breaking Defense уточнило, что военный бюджет США санкционирует повышение заработной платы на 4,6 процента как для военнослужащих, так и для гражданского персонала Пентагона, а также утверждает ранее намеченное увеличение расходов на ряд ключевых систем вооружений.

В частности, в сфере военно-воздушных сил законопроект утверждает закупку дополнительных четырех самолетов EC-37B Compass Call, дополнительных пяти самолетов F-35A, дополнительных 10 вертолетов HH-60W, поддерживает запланированную продажу A-10 и добавляет дополнительные 301 миллион долларов для ускорения производства двух опытных самолетов радиоэлектронной разведки Е-7.

Для ВМС США итоговая формулировка разрешает многолетние или блоковые контракты на закупку до 25 прибрежных боевых кораблей, 15 эсминцев класса Arleigh Burke, восьми нефтеналивных судов класса John Lewis и пяти десантных кораблей. Кроме этого, он санкционирует строительство 11 новых боевых кораблей, включая 3 эсминца, 2 атомные подводные лодки класса Virginia, 2 экспедиционных скоростных транспорта, а также однин фрегат класса Constellation; один десантный корабль класса San Antonio; один танкер-заправщик и одно буксировочное аварийно-спасательное судно.

Примечательно, что NDAA также санкционирует 25 миллионов долларов на продолжение разработки крылатой ракеты морского базирования (SLCM-N), способной нести ядерное оружие – проект, который администрация Байдена недавно пыталась прекратить. Конгресс неоднократно критиковал ВМФ за неоднократные заверения, что это исследование «близится к завершению», но так и не добилось приемлемых результатов.

В области наземных сил Армия США получит увеличенное финансирование для закупок большого количества платформ, в том числе CH-47 Chinook, UH-60 Blackhawk, MQ-1 Grey Eagle, танков Abrams, обновлений боевых бронемашин Stryker и Paladin, средних и тяжелых тактических машин, систем противовоздушной и противоракетной M-SHORAD и Patriot.

Помимо прочего, NDAA на 2023 финансовый год устанавливает плановую численность личного состава по видам вооруженных сил США – для армии на уровне 452 000 человек, военно-морского флота на уровне 354 000 человек, ВВС на уровне 325 344 человек, Корпуса морской пехоты на уровне 177 000 человек и Космических сил на уровне 8 600 человек.

NDAA прилагает большие усилия, чтобы сосредоточиться на Украине, уделяя особое внимание увеличению производства боеприпасов по всем направлениям. Он также расширяет и модифицирует Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) и санкционирует выделение 800 миллионов долларов в 2023 финансовом году, что на 500 миллионов долларов превышает бюджетный запрос президента. Также требуется отчет о планах ведомства по «оказанию помощи в обеспечении безопасности Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе».

И, конечно же, в 2022 году это не было бы темой, связанной с обороной, если бы не было сосредоточено внимание на Китае. «Формулировка продлевает Инициативу тихоокеанского сдерживания (PDI) до 2023 финансового года, определяет около 11,5 миллиардов долларов инвестиций в поддержку целей PDI и разрешает дополнительно около 1 миллиарда долларов для удовлетворения нефинансируемых потребностей, определенных командующим Индо-Тихоокеанским командованием США ( ИНДОПАКОМ). Он также содержит потенциально интересные формулировки, требующие «создания объединенного штаба сил в зоне ответственности ИНДОПАКОМ».

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