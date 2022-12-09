Как сообщает портал The Bell, руководство российской компании «Яндекс» сделало объявление о старте работы своего офиса в гибридном формате, что подразумевает выход сотрудников на работу. Возможность работать удаленно будет сохранена, однако каждый сотрудник все равно должен будет появляться на работе в офисе в течение определенного количества дней.

Идея вернуться к коллективной работе сотрудников в офисе принадлежит Тиграну Худавердяну, которые вынужден был покинуть свой пост из-за санкций, однако продолжает находиться в руководстве компании. По его словам, эффективность работы людей, которые работают над общим проектом, падает, если большая часть из них работает удаленно.

Некоторые сотрудники компании, которые выехали за пределы Российской Федерации, уже узнали об этом нововведении, так как с ними были проведены личные встречи с руководителями отделов компании.