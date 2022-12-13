Немецкая автомобильная компания Audi показала общественности электрический кроссовер Q8 e-Tron в топовом исполнении. Новую версию Q8 можно будет купить в двух вариантах исполнения кузова: стандартном и спортивном (Sportback). Стоимость немецкого кроссовера в базовом исполнении на рынке Великобритании составит 68 555 фунтов стерлингов. Потенциальные покупатели уже могут оформить предзаказ, а первые машинs будут доставлены своим клиентам уже в апреле следующего года.

Базовый кроссовер Audi Q8 e-Tron 50 Sport будет доступен с батареей на 95 кВт/ч, что позволит проехать на автомобиле 450 км в стандартном кузове и 465 в кузове купе. Будет доступна и версия Audi Q8 e-Tron 55 с батареей на 114 кВт/ч, которая позволит проехать 530 и 550 км соответственно.

Разгон до первой сотни немецкого кроссовера составит всего 6 секунд. А силовая установка Q8 e-Tron 50 будет развивать 335 л. с. и 664 Нм крутящего момента. Версия Q8 e-Tron 55 будет оснащена силовой установкой, которая будет выдавать уже 402 л. с., а разгон до первой сотни составит 5,6 секунд. Также будет доступная и версия Audi SQ8 e-Tron, которая будет оснащаться тремя электрическими моторами суммарной мощностью 496 л. с. и впечатляющими 973 Нм крутящего момента. Такая версия кроссовера будет развивать первую сотню за 4,5 секунды, а запас ее хода составит 470 км.