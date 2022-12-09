Согласно исследовательским данным, размещенных на образовательной платформе Skillbox, каждый 10 турист из России во время посещения другой страны заводил курортный роман с иностранным гражданином. Согласно данным авторов опроса, чаще всего курортные романы с иностранцами заводят представительницы прекрасного пола. Их число составило 23% среди всех опрошенных россиянок. А вот среди мужчин не прочь закрутить роман с иностранкой набралось желающих 11% среди всех опрошенных респондентов.

Согласно опубликованным данным, каждый третий россиянин, который смог завести курортный роман с иностранцем не владеет английским языком. 33 % образовавшейся интернациональной пары общались на русском. А 24 % общались на английском.

Стоит отметить, что в ходе исследования специалисты определили самую популярную мотивацию изучения иностранного языка (чаще всего английского) среди россиян. Для 29% опрошенных это является отличной возможностью свободно общаться с населением других стран во время путешествий. 16 % российских респондентов ответили, что иностранный язык поможет читать книги в оригинале и фильмы без перевода. И только 13% изучают язык для возможного трудоустройства за рубежом.