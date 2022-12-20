Тот, кто принял решение о покупке квартиры, не может в достаточной мере разбираться в тонкостях рынка недвижимости. Если вы можете прочитать много информации о новостройках в Интернете, вам придется позаботиться обо всех аспектах вторичного жилья самостоятельно. При этом очень тщательный, так как в этой области много подводных камней.

Предложений квартир сегодня так много, что перебирать всю кучу — непосильная ноша. Как действовать в этом случае?

Определение класса жилья

Первое, что нужно сделать, это выбрать тот класс жилья, который предпочтительнее и, тем более, на который имеется достаточное финансирование. Рынок недвижимости предлагает четыре категории:

эконом-класс;

комфорт-класс;

бизнес-класс;

элитный класс.

Соответственно, чем выше классификация, тем выше цена и лучше условия проживания. Например, элитная недвижимость часто располагается в самых престижных районах города, дома оснащены развитой внутренней инфраструктурой, огороженной территорией, КПП, подземным и дворовым паркингом и другими видами услуг. Сами квартиры отличаются наличием высоких потолков, большой площадью квартир и разнообразием планировок. Чтобы упростить себе задачу по изучению рынка вторичного жилья, рекомендуем воспользоваться сайтом Etagi.com – там можно удобно выбрать квартиру в любом городе России, хоть в Саранске, хоть во Владивостоке!

Поиск и его критерии

Согласно экспертной статистике, при поиске люди ориентируются на следующие параметры:

расположение,

доступность общественного транспорта,

наличие инфраструктуры,

наличие школ, детских садов, больниц и поликлиник в районе,

наличие внутренней парковки,

местная экология,

состояние квартиры, право собственности на которую приобретет покупатель.

Дифференциация приоритетов исследований может значительно упростить задачу.

Откажитесь от непривлекательных вариантов

Для принятия правильного решения необходимо изучить не только непрерывный поток объявлений, но и ситуацию на рынке недвижимости в целом. Учитывается динамичное развитие цен, районов и их благополучие, их престижность. Собрав все данные, вы сможете выбрать предложения, которые будут прибыльными или нет. Если есть варианты, вызывающие сомнения, не стоит их сразу отбрасывать. Важно определить качество.

Осмотр предлагаемой квартиры

При переходе к этому этапу необходимо свести количество вариантов к минимуму. Не сжимайте количество времени во время осмотра. Специалисты рекомендуют как можно тщательнее изучить 5-7 вариантов, а не бегло рассматривать 10-15. Внимательный осмотр может выявить мелкие недостатки, например, некачественную сантехнику. Тогда покупатель может получить ощутимую скидку. Не забывайте, что при осмотре квартиры не лишним будет осмотреть территорию.

Ремонт и переплата

Многие становятся заложниками иллюзий о том, что ремонт — выгодное вложение. Продавец, отделывая квартиру перед продажей, существенно теряет в цене. Мало кому удается окупить вложенные в ремонт средства, так как покупатель редко хочет переплачивать за отделку. Чаще всего покупатель сделает ремонт и создаст интерьер на свой вкус.

Итак, при выборе подсвойства вам необходимо построить иерархию критериев поиска. Следуя им, вы делаете выбор, проводите тщательный осмотр всех выбранных квартир и, остановившись на конкретном варианте, совершаете покупку. Тщательно проведя исследование рынка, вам не придется сожалеть об упущенных вариантах и переплаченных средствах.