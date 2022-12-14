Одно из преимуществ пластиковых окон – это простой уход за ними. Ухаживать за окном из ПВХ намного легче, чем за деревянным, но все же несколько раз в год необходимо уделить внимание фурнитуре, уплотнителям и другим деталям. Тогда и эффективность работы конструкции увеличится, и сроки эксплуатации вырастут в несколько раз. Далее расскажем, какого ухода требуют пластиковые окна.

Мытье поверхностей

Первостепенная задача — это поддержание в чистоте всех видимых поверхностей. Для тщательной очистки необходимо:

Вымыть стеклопакеты с внешней и внутренней сторон губкой с мыльным раствором или моющим средством для стекол. Профиль, подоконник и другие пластиковые детали очистить влажной салфеткой. Для удаления стойких пятен использовать моющие средства и растворители, но нужно следить, чтобы они не повредили ПВХ.

Спирт, ацетон и органические растворители не подходят для очистки пластиковых окон, поскольку их покрытие будет разрушаться под влиянием кислот.

Фурнитура

Если за внешними видимыми деталями окна большинство владельцев следят, то элементы, скрытые от постороннего взгляда, зачастую не получают должного внимания. Особенно страдает фурнитура. Чтобы предупредить преждевременный выход из строя и обеспечить плавность ее работы, минимум раз в полгода необходимо производить смазку всех подвижных элементов фурнитуры. Для таких целей подойдет вазелин (технический) или машинное масло. Для этого:

салфеткой из микрофибры устраняем загрязнения с фурнитурной обвязки и внутренней поверхности профиля;

маленькой щеткой убираем пыль с пазов;

небольшое количество масла наносим на все движимые детали, несколько капель заливаем в технологические отверстия;

после нанесения масла желательно два-три раза закрыть и открыть окно, чтобы обеспечить равномерное распределение смазочного материала по металлу. Излишки масла удаляем ветошью.

Очищенная и смазанная фурнитура работает намного лучше, в меньшей степени подвергается нагрузке.

Как ухаживать за резиновыми уплотнителями

При эксплуатации окон уплотнителям тоже свойственно изнашиваться. Для того чтобы они как можно дольше сохраняли свои качества (способность отталкивать влагу), их рекомендуется не реже двух раз в год очищать от загрязнений влажными салфетками и обрабатывать силиконовыми смесями.

Переключение режимов «зима/лето»

Переключение данных режимов напрямую не касается ухода за окнами, но позволяет снизить износ механизмов и порчу уплотнителя. Чтобы в теплое время года створка прижималась к раме окна не так плотно, достаточно переставить эксцентриковый механизм в соответствующее положение. Для этого вам понадобятся ключ-шестигранник или отвертка, звездочка или плоскогубцы (в зависимости от типа фурнитуры).

Как видите, уход за пластиковыми окнами не представляет особого труда, главное – все делать вовремя и не запускать ситуацию.