По словам психолога Рэйчел Мэтьюз, обоюдные измены возникают в том случае, если в паре происходят конфликты и недопонимании. Совместно с психотерапевтом Кимберли Томлинсон, Рэйчел Мэтьюз смогла оценить, существует ли вероятность сохранить отношения в паре, если произошли обоюдные измены.

За экспертной помощью обратился мужчина по имени Льюис, который поведал о своей проблеме. По словам молодого человека, он решился на измену после того, как узнал, что его вторая половинка была ему не верна во время их совместных отношений.

По словам специалистов, измена в ответ на измену встречается очень часто. Причем, поступив таким образом, человек думает, что ему станет легче, однако этого не происходит. По словам психолога, сохранить после обоюдной измены отношения крайне тяжело. Оба партнера должны задуматься, почему именно каждый из них решился на измену. Молодому человеку специалисты посоветовали поговорить со своей девушкой, определить, где именно в их отношениях произошла трещина. И тогда оба должны решить, стоит ли восстанавливать такие отношения, и смогут ли они сделать это.