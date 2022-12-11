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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что в зоне СВО для бойцов вооруженных сил России пользу может принести не только оружие, но и традиционный кавказский танец – лезгинка.

Рамзан Кадыров выложил кадры с военнослужащими полка «Север-АХМАТ», на которых видно, как один из бойцов исполняет лезгинку прямо в окопе на передовой. Кадыров написал, что в бою для поднятия морального духа воина и для устрашения врага очень полезно исполнять зажигательный танец лезгинку.

Также Рамзан Кадыров написал, что боевой дух у чеченских воинов находится на высоте, поэтому они постоянно держат бойцов вооруженных сил Украины в напряжении, не давая им спокойно расслабиться. Кадыров добавил, что противник не может спокойно спать или отдыхать, так как осознает, что в любой момент он и его позиции могут быть атакованы «мужественными защитниками Российской Федерации».

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