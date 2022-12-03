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Американское издание Forbes опубликовало материал касательно применения российских барражирующих боеприпасов «Ланцет» в зоне проведения специальной военной операции против целей ВСУ.

Как отмечает американское издание, российские ударные дроны «Ланцет» являются одними из наиболее эффективных боеприпасов, которые есть в линейке высокоточных вооружений всей российской армии. Западное СМИ отмечает, что с помощью барражирующих боеприпасов российские военнослужащие могут поражать цели противника, которые находятся на значительном расстоянии, с высокой точностью.

Причем, как пишет обозреватель издания Forbes, сбить российский ударный БПЛА «Ланцет» не так то и просто. Например, немецкая зенитная установка Gepard может справиться с этой задачей, однако она должна оказаться в нужном месте в нужное время. Так как количество такой техники у ВСУ крайне ограничено, что не позволяет прикрывать все участки фронта.

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