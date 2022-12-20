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Американское издание Forbes обратило внимание на огромное количество в распоряжении ВСУ кустарной техники, собранной из легковых и грузовых автомобилей, частей бронетранспортеров и других боевых машин. В условиях нехватки танков и БМП боевики ВСУ включают на полную мощность фантазии и придумывают собственную бронетехнику.

Авторы отмечают, что в основном такие самодельные гибридные машины используются территориальной обороной. Все лучшее направляется на передовую, а боевикам в тылу приходится фантазировать. Многие образцы работают из рук вон плохо, но иногда встречаются настоящие шедевры, которые не только хорошо выглядят, но и выполняют целый ряд полезных функций.

Американское издание, публикацию которого представил портал “Военное обозрение”, отмечает, что такая кустарная техника является примером изобретательности украинцев. Однако непонятно лишь одно – почему наличие таких талантов не позволило Киеву разработать собственное вооружение и боевые машины, хотя в его распоряжении было 30 лет.

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