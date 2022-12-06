В зимнюю непогоду, когда тоска возникает из-за недостаточного солнечного света, холода и ноющего ветра за окном, хочется проснуться и увидеть, что рядом пляж с мягким песком, теплое море и кафе с готовым стаканом апельсинового сока. Неудивительно, что в зимний период, особенно перед Новым годом и Рождеством, туроператоры отмечают рост спроса на туры в Египет с перелетом из Москвы. Провести неделю выходных лучше там, где всегда солнечно и тепло.

Кстати, туристы, которые отправляются в Египет, редко ограничиваются только пассивным отдыхом на пляже. Они предпочитают сделать его разнообразным. Поэтому часть времени посвящают экскурсиям, благо, в Египте их организовывают часто и предлагают самые необычные локации. Также они обязательно принимают участие в активных развлечениях: сафари по пустыне, дайвинг, серфинг – это и многое другое поможет сделать путешествие ярким и захватывающим.

Многие туристы отправляются в поездку с детьми, они хотят поделиться с ними позитивными эмоциями и показать, как разнообразен и удивителен наш мир. Поэтому Рождество у современных детей ассоциируется не только со снегом и украшенной елкой, но и с путешествиями, песчаными барханами и яркой звездой на небе.