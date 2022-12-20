Один из спутников Юпитера под названием Ио был сфотографирован космическим зондом НАСА «Юнона» с расстояния в 80 тысяч км. Фотография была недавно опубликована в журнале Science Alert, хотя сам снимок был сделан космическим зондом еще 5 июля 2022 года.

На опубликованном снимке можно отчетливо разглядеть очертания лавовых озер и потоков, которые окрашены в ярко красный цвет на фотографии. Напомним, что спутник Ио занимает первое место среди всех небесных тел Солнечной системы по вулканической активности.

Космический зонд сделал серию снимков в разные периоды времени, что позволило ученым наблюдать за динамикой вулканической активности. Исследователи обратили внимание на тот факт, что вулканическая активность спутника Ио проявляется более активно в полярной области, а не экваториальной.

Ранее ученые уже смогли найти взаимосвязь между вулканической активностью на спутнике Ио и полярными сияниями на Юпитере. Новые снимки помогут исследователям понять эту взаимосвязь намного лучше.