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Как сообщает в своем материале издание Independent со ссылкой на главу МИД Канады Мелани Джоли, правительство Канады решило отправить свои военные корабли в район Тайваньского пролива, чтобы противостоять Китаю и его претензиям за контроль над международными водами.

Глава канадского МИД на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте заявила, что необходимо убедится в том, что Тайваньский пролив остается территорией, где работают общепринятые нормы и правила для международных вод.

Джоли также отметила, что Канада будет следить за соблюдением международного порядка, который основан на общепринятых правилах, на 200-километровом участке моря разделяющий материковый Китай с Тайванем.

Напомним, что Тайвань находится в состоянии самоуправления еще с момента его отделения от материка после гражданской войны, которая закончилась в 1949 году. Однако Китай считает территорию Тайваня частью своей страны.

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