Как сообщает портал Lenta.ru, основатель компании Tesla и нынешний владелец Twitter (заблокирован в РФ) Илон Маск открыл публичный доступ к части документов, которые были заблокированы социальной сетью, и имеют отношение к скандалу, связанному с сыном президента США Хантером Байденом.

Маск поделился со своими подписчиками ссылкой на твиты журналиста Мэтта Таибби, который разместил на своей странице внутренние файлы компании. Как оказалось, прошлое руководство социальной сети Twitter решило ввести «чрезвычайные меры» и заблокировать историю, связанную с взаимоотношениями между Хантером Байденом и украинской компанией Burisma.

Ранее подобная информация и любые ссылки на нее блокировались специалистами социальной сети с пометкой «небезопасная информация». Также обычной практикой были и запросы на удаление твитов, которые были связаны с этой информацией.