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Как сообщает «Военное обозрение», в современных боевых действиях одну из главных ролей играет хорошая система противоракетной и противовоздушной обороны. Для Российской Федерации, которая в настоящий момент занимается обеспечением защиты республик Донбасса от русофобских сил коллективного Запада, этот вопрос также является одним из приоритетных.

Одним из ключевых элементов системы ПВО, которая обеспечивает защиту с воздуха донбасской группировки вооруженных сил РФ, являются различные зенитно-ракетные комплексы семейства «Тор». Данные ЗРК были разработаны Ижевским электромеханическим заводом «Купол».

На сегодняшний день модернизированные зенитно-ракетные комплексы семейства «Тор» могут уничтожать практически все типы воздушных целей, начиная от малозаметных целей малого размера и заканчивая баллистическими ракетами.

В Ижевске гордятся своим изделием, именно поэтому на предприятии «Купол» даже проводят так называемый День «Тора», который собирает нынешних и будущих конструкторов оружейников в одном месте. Действующие конструкторы общаются со студентами технических вузов, например ИжГТУ, чтобы в будущем сформировать кадровый резерв для оборонного предприятия.

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