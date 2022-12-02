Прямая линия губернатора Александра Беглова была отменена. Об этом стало известно в день проведения мероприятия. Это произошло из-за интереса общественности к происходящему и вопросов предпринимателя Евгения Пригожина, сообщают СМИ.

О проведении эфира стало известно накануне. Также СМИ сообщили о том, что бизнесмен Пригожин направил свои вопросы в Смольный. В частности, он осветил темы, связанные с коррупцией в городе, проблемами с ЖКХ, а также охраной культурного наследия Северной столицы.

Представители команды Беглова оценили ситуацию. Они решили не создавать вокруг главы города негативный медийный эффект. Прямая линия была отменена. Для того, чтобы исправить ситуацию, градоначальник поехал на встречу с мобилизованными гражданами в Каменку.

Как сообщали СМИ ранее, для Беглова вопросы были заготовлены заранее. Поведение градоначальника уже высмеяли горожане. Они предложили подменить листок с «подставными» вопросами на реальные и понаблюдать, как глава Смольного будет отвечать.