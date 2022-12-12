Электромобили существуют уже более века, но только недавно они стали массовыми. Эти электромобили известны как гибридные или электрические транспортные средства (EV) и приводятся в движение батареями, а не бензином. Новинки автопромышленности имеют ряд преимуществ перед обычными машинами: они тише, выбрасывают меньше вредных веществ и требуют меньше обслуживания. Кроме того, владение электромобилем дает дополнительный бонус в виде снижения затрат на бензин и техническое обслуживание.

Согласно исследованию, проведенному Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии (NREL) Министерства энергетики США, в большинстве случаев электромобиль обходится дороже в обслуживании. Однако их стоимость различается в зависимости от транспортного средства и используемого метода зарядки. Например, стоимость зарядки электромобиля выше, чем заправка его бензином или дизельным топливом. Кроме того, стоимость замены аккумуляторов обычно выше, чем топливных баков, поскольку они сделаны из других материалов.

При рассмотрении всех этих затрат становится ясно, что владение электромобилем не так дешево, как предполагалось изначально. Согласно исследованию, опубликованному в 2015 году Национальным исследовательским советом Национальной академии наук (NRC), электрокар создает различные затраты по сравнению с их газовыми аналогами. Владельцы электромобилей тратят больше на зарядку своих автомобилей, чем на заправку их обычным бензином. Они также тратят больше на замену аккумуляторов своих автомобилей, которые сделаны из других материалов по сравнению с обычными топливными баками. Эти затраты мешают владельцам электромобилей вернуть свои инвестиции по сравнению с покупкой бензина для своих автомобилей. К счастью, в этой области наблюдается прогресс, поскольку зарядные станции становятся более совершенными и экономичными; это позволяет владельцам быстрее окупить затраты на свои инвестиции.

Скептики утверждают, что владение электромобилем менее выгодно с экономической точки зрения, чем покупка электромобиля, работающего на обычном бензине или дизельном топливе. По словам этих людей, в гибридных моделях и моделях электромобилей используются более дорогие батареи, которые требуют замены гораздо чаще, чем традиционные модели. Кроме того, аккумуляторы этих автомобилей заряжаются дольше, чем бензобаки, что может привести к проблемам, пока водители ждут, пока включится питание их автомобилей. Чтобы доказать эту теорию, энтузиасты должны сначала доказать, что существует разница в стоимости между эксплуатацией автомобиля на бензине или на электричестве, а также между заменой газа электричеством или батареями. До тех пор электромобили всегда будут дороже, чем обычные автомобили, если сравнивать все доступные затраты.

Однако есть несколько факторов, которые делают электромобили намного более экономичными, чем обычные автомобили, при покупке топлива и их обслуживании с течением времени. Во-первых, для зарядки гибридных моделей и электромобилей требуется гораздо меньше километров по сравнению с обычными моделями; это постоянно снижает стоимость эксплуатации таких транспортных средств. Во-вторых, гибридные модели или модели EV не производят столько выбросов, сколько обычные модели. Наконец, замена бензобаков электричеством снижает как затраты на топливо, так и техническое обслуживание, поскольку этим автомобилям не требуется столько бензина для эффективной работы, сколько требуется обычным автомобилям. При рассмотрении всех этих факторов становится ясно, что владение электромобилем имеет смысл для многих людей, которые ежедневно ездят значительно меньше, чем другие транспортные средства.

К слову, отличную от NREL точку зрения опубликовали в издании Financial Times. Выводы были сформированы в международной компании голландского происхождения LeasePlan. Авторы подсчитали расходы содержания электромобиля и машины с ДВС. В нём не учтены некоторые из перечисленных выше факторов, что так или иначе сказывается на конечных цифрах. Сравнивая усредненную стоимость автомобиля с ценами на топливо и электричество, исследователи пришли к выводу, что электрокар выгоднее. Да, стоимость самих автомобилей на электрическом приводе в среднем выше, но вот на их зарядку владельцы тратят в среднем до 15% от этого. В тот же момент траты владельцев обычных машин почти в два раза больше – стоимость заправки дизельной машины составляет порядка 28% от суммы, потраченной на её приобретение. Эта разница и побуждает всё большее количество автомобилистов выбирать электромобиль.

Электромобили существуют дольше, чем думает большинство людей, но они только в настоящее время начинает приобретать широкую популярность благодаря технологическим достижениям в области аккумуляторных технологий и зарядных станций. Электромобили тише, безопаснее и дешевле обычных автомобилей при сравнении всех доступных затрат; тем не менее, они все еще достаточно новы, и большинство людей не до конца осознают, насколько они выгодны по сравнению с другими видами практики владения транспортными средствами. По мере того, как эти транспортные средства приобретают все большую популярность, а производители работают над тем, чтобы сделать их полностью жизнеспособными альтернативами существующим методам передвижения на автомобиле, всё больше людей осознают, насколько полезны эти транспортные средства на практике!