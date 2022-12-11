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Как сообщает портал «Военное обозрение», генерал французского Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф, который довольно длительный период работал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, посоветовал командованию ВСУ наносить удары по российским парадам, которые будут проходить в День Победы 9 мая.

По мнению французского генерала, украинские военные имеют право атаковать не только военнослужащих армии России на поле боя, но также и военные парады в российских городах, которые проводятся 9 мая. По его мнению, таким образом эти атаки будут носить символичный характер, так как поражение России в СВО на Украине перечеркнет победу СССР над нацисткой Германией в 1945 году.

Напомним, что еще в августе Яковлефф уже выступал с предложением об отправке французских военнослужащих на территорию Украины непосредственно в зону боевых действий. По его мнению, обучение украинских военных в странах НАТО занимает много времени, поэтому французские операторы зенитных комплексов и ракетных установок должны быть отправлены в Украину.

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