Пробка, которая вылетает при открывании бутылки с Шампанским вином, вызывает настоящую ударную волну. Об этом рассказали специалисты французского университета.

Ученые провели исследование, в ходе которого вынимали пробки из бутылок с игристым и снимали этот процесс на видео при помощи специального оборудования.

Далее в результате изучения сделанных снимков ученые провели свои расчеты. Они отметили, что при вылете пробки на снимках заметна белая линия, которая проходит параллельно горлышку от бутылки.

Специалисты рассказали, что это и есть ударная волна. Она возникает в результате выхода газа из бутылки со сверхзвуковой скоростью.

Однако это открытие не стало революционным. Ученые французского университета рассказали, что есть еще несколько фактов, которые ранее были никому неизвестны.