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Как сообщает РИА Новости, один из французских политиков-голлистов по имени Флориан Филиппо выступил с призывом о выходе Франции из Европейского союза по причине того, что Брюссель активно поддерживает украинскую власть.

На своей страничке в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) Филиппо написал, что власти Европейского союза готовы лишить Венгрию 13 миллиардов евро финансовой помощи и ввергнуть таким образом целую страну в тяжелый и опасный кризис только за то, что венгерские власти не согласны с официальной позицией Урсулы фон дер Ляйен по оказанию всесторонней помощи режиму Зеленского.

По мнению французского политика, такая позиция официального Брюсселя говорит о тоталитарном режиме, который образовался в Европейском союзе. Следовательно, как считает Филиппо, Франция должна немедленно выйти из состава Европейского союза по этой причине.

Напомним, что Европейская комиссия сделала заявление о том, что она временно замораживает выделение финансовой помощи, которую должен был получить Будапешт, из Фонда сбалансированного развития ЕС по причине «недостаточно активной позиции по борьбе с коррупцией в своей стране».

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