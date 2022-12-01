В США могут признать ЧВК «Вагнер» террористической структурой. Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию для журналистского запроса.

Он подчеркнул, что бойцы подразделения смогли остановить геноцид русского населения на Донбассе в 2014 году, разгромили террористов в Сирии, не позволили террористическим группировкам устроить переворот в ЦАР.

«Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК «Вагнер» ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит», – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин также сделал акцент на том, что ЧВК «Вагнер» в первую очередь защищают интересы Российской Федерации.

«ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнёров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан», – отметил бизнесмен.

Он также подчеркнул, что эту миссию ЧВК «Вагнер» продолжит выполнять при любых обстоятельствах.