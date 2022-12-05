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Как сообщает РИА Новости, лидер политического движения «Вставай, Франция» и депутат французского парламента Николя Дюпон-Эньян заявил, что лидеры Европейского союза должны немедленно прекратить оказывать военную помощь Украине, отменить введенные антироссийские санкции, а также утихомирить Владимира Зеленского, иначе Европу ждет неминуемая экономическая смерть.

Французский политик во время своего выступления в эфире телеканала Europe 1 заявил, что конфликт на территории Украины может привести к экономическому и социальному суициду Европы. По мнению Дюпон-Эньяна, именно сейчас настал момент, когда необходимо двум сторонам конфликта начать поиски компромисса, но для этого необходимо успокоить Зеленского.

По словам французского парламентария, на сегодняшний день Зеленский желает любыми способами развалить Российскую Федерацию, причем даже ценой многочисленных жизней своего народа и государства Украины в целом.

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