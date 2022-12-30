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30 декабря была задержана жительница Сватово, которая сотрудничала с украинскими ВС и передавала врагу информацию о местоположении позиций ВС РФ и их перемещении. На допросе, видео которого появилось в Сети, она объяснила, что связывалась с боевиками по телефону.

Женщина передавала информацию о передвижении боевой техники по территории Сватово. Данные командование ВСУ могло использовать для ударов по позициям российских войск с применением артиллерии.

По словам женщины, она не осознавала, насколько опасными являются ее действия. Также она раскаялась в содеянном и сообщила, что если бы предполагала негативные последствия сотрудничества с ВСУ, то никогда бы не пошла на него.

Напомним, что ранее советник главы ОП Украины Алексей Арестович заявил, что захват Сватово и Кременной осуществить к началу следующего года не представляется возможным.

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