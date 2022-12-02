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Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, донецкие следователи закончили расследование военных преступлений, которые были совершены украинскими военнослужащими, в том числе и бойцами полка «Азов» (запрещенная на территории России террористическая организация).

Правоохранительные органы Республики уже передали материалы следствия в суды города. Среди украинских военнослужащих, которые ожидают суда, находятся солдаты 36-ой бригады морской пехоты ВСУ, а также бойцы полка «Азов». По предварительным данным суд должен пройти на территории города Донецк.

Напомним, что еще в октябре в донецкий суд были направлены материалы дела, подготовленные следователями Генеральной прокуратуры ДНР, против 18 бойцов украинских националистических батальонов. Генеральная прокуратура выдвинула подозреваемым бойцам обвинения за действия, совершенные на территории ДНР, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя республики.

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