Посол Доминиканской Республики в Москве Ханс Данненберг дал интервью РИА Новости. Он рассказал изданию, что, по его мнению, туристы не должны бояться посещать Российскую Федерацию. По его словам, многие ошибочно думают, что России им будет угрожать какого-либо рода опасность. Смотря новости об Украине, люди считают, что в России происходят те же события. «Я им говорю, что в Москве безопасно, не думаю, что это изменится», – заявил посол.

По словам Ханса Данненберга многие доминиканцы любят приезжать в Российскую Федерацию на каникулы и продолжают это делать и сейчас, хотя затраты на дорогу стали значительно выше. Он отметил, что много жителей Доминиканской Республике любят посещать Россию в зимний период. В прошлом году много доминиканцев приехали в РФ именно на новогодние праздники.

Конечно, сейчас это стало значительно дороже из-за сокращения количества рейсов. «Сейчас мне пишут знакомые, спрашивают, как можно добраться в Россию. Так, что интерес есть», зарезюмировал Данненберг.