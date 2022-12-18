Известный дизайнер Джош Бирнс поделился с посетителями портала Carscoop своими иллюстрациями на тему возможного внешнего вида нового поколения популярного японского седана Toyota Camry.

Бирнс решил придать силуэту нового японского седана больше динамики, поэтому разместил колеса автомобиля почти по углам кузова. Плавные очертания боковых поверхностей кузова подчеркивают изящную форму дверей и плечевой линии всего кузова. Обводы капота имеют ярко выраженный рельеф, а передняя оптика выполнена с использованием ярких светодиодных линий дневных ходовых огней.

Новое поколение популярного японского седана предположительно будет построено на модернизированной платформе TNGA-K, которая лежит в основе текущего поколения модели. Также на этой платформе базируются такие популярные модели, как RAV4, Lexus ES, Toyota Crown и Toyota Higlander.

Напомним, что ранее также сообщалось о том, что компания Toyota планирует начать продажи своего нового электромобиля с силовой установкой производства BYD на территории Китайской Народной Республики.