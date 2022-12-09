Австрийское издание Der Standard опубликовало материал, в котором говорится о том, что без военной помощи запада Украина не смогла бы сопротивляться натиску армии ВС РФ. Отмечается, что только американцами было передано вооружений более чем на 100 миллиардов долларов США. Однако, по словам автора материала, «щедрость Запада уже на исходе».

Украинский конфликт помог Западу обнаружить одну из самых главных военных проблем. Как оказывается, западные страны совершенно не подготовлены к длительным артиллерийским сражениям. Именно поэтому запасы боеприпасов очень быстро исчерпались. Эксперты уверены, что виной этому является американская оборонная политика, которую поддерживал ЕС. Дело в том, что основываясь на борьбе с терроризмом, ставка делалась на технологии, а не большое количество боеприпасов и вооружения. Они готовы были к краткосрочным боям с высокой интенсивностью.

Издание отмечает, что на данный момент увеличить количество боеприпасов не так уж и просто. А оборонная промышленность еще не занимается наращиванием мощностей. После окончания конфликта на Украине, спрос на вооружение может в значительной мере снизится.