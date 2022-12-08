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Как сообщает издание Defense News, возможно Китайская Народная Республика располагает большим количеством ядерных боеголовок к межконтинентальным баллистическим ракетам, чем Соединенные Штаты Америки.

По данным издания, недавно в американский конгресс была направлена секретная справка от стратегического командования вооруженных сил США (STRATCOM). Интересным является тот факт, что такая справка отправляется в конгресс США американским командование в соответствии с законом об оборонном бюджете в случае, если КНР будет располагать большим количеством по одному из трех компонентов запасов ядерных МБР.

Однако по последним данным США располагают большим количеством пусковых установок и развернутых МБР, чем Китай. Поэтому издание приходит к выводу, что КНР могли превзойти США по количеству отдельных боеголовок с ядерным зарядом, которые могут быть установлены на МБР.

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