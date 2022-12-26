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Ученые из Технического университета Дании смогли произвести самую маленькую действующую «виниловую» пластинку диаметром всего 40 микрон, с помощью которой можно прослушать первые 25 секунд рождественской композиции «Rocking around the Christmas Tree».

Для создания музыкальной пластинки датские ученые использовали новейший технический аппарат для создания наногравировок под названием NanoFrazor. Исследователи сообщают, что с помощью данного аппарата они могут оставить свои автографы на поверхности человеческого эритроцита.

Ученые отмечают, что данный аппарат позволяет создавать невероятные 3D-ландшафты любой формы с невероятным разрешением и детализацией. Технология нанолитографии позволит, по словам ученым, полностью поменять правила игры в современных исследованиях.

При создании пластинки эксперты использовали специальный полимерный материал, который значительно отличается от винила, используемого для создания музыкальных пластинок. Однако это не помешало исследователям закодировать стерео сигнал на пластику.

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