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Читатели польского интернет-издания Interia недовольны лояльностью своего правительства к украинским беженцам. Они уверены, что из-за огромного наплыва граждан Украины на территорию Польши, произошел резкий рост уровня бедности в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для взволнованности поляков послужил доклад благотворительного проекта «Благородный подарок». Согласно докладу финансовые дела жителей Польши в значительной мере ухудшились. В минувшем году уровень крайней бедности касался 1.6 млн. человек, включая примерно 250 тысяч пожилых людей. А в 2023 году, согласно заключениям экспертов, данная проблема усугубится.

Так, некоторые комментаторы очень резко высказались в сторону украинцев. Один из них посоветовал «прогнать украинцев». По его мнению, тогда жизнь поляков улучшиться. Еще один пользователь написал, что помощь Украине приводит к бедности Польши. Но он подчеркнул, что польское руководство не обеднеет, а наоборот, заработает на этом. Он призвал своих сограждан проснуться.

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