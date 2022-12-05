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В чешском издании Lidovky появился материал, согласно которому поддержка политики российского президента Владимира Путина наказуема вплоть до уголовной ответственности. Отмечается, что правительством Чехии подавляются протестные акции, которые направлены на поддержку РФ. Причем за два месяца органами правопорядка были заведены уголовные дела на протестующих в количестве 50 штук.

К примеру, депутат партии SPD Даниэл Макаи, который поддержал российского лидера, получил штраф с внушительной суммой. Он открыто показал свое восхищение президентом России, поэтому и был оштрафован. Также сообщается, что штрафы были выписаны минимум 280 чешским гражданам, которые открыто высказались о том, что поддерживают СВО на Украине. Сумма штрафа в среднем составляет 50 тысяч крон. В перерасчете на рубли он составляет около 130 тысяч российских рублей.

Стоит отметить, что некоторые чехи показали свое негативное отношение к украинским беженцам очень некорректным способом. Они разбили автомобили с украинскими номерами и сняли с них сине-желтые флаги.

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