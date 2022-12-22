Японские ученые провели исследование, в ходе которого выявили, что у гипертоников с тяжелой формой заболевания регулярное употребление кофе увеличивает риск смерти вдвое от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые изучили, как влияет кофе на больных с гипертонией разных форм. Для этого артериальное давление поделили условно на 5 категорий. Врачи наблюдали за образом жизни пациентов, их диетой и прочими показателями. За 19 лет эксперимента скончалось 842 человека от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всего же в исследовании приняли участие около 6 тысяч мужчин и 12 тысяч женщин.

В результате ученые сделали вывод, что употребление кофе больше двух раз в день увеличивает риск смерти у людей, чье давление было от 160/100 мм рт. ст. и выше.