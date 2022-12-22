ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Японские ученые провели исследование, в ходе которого выявили, что у гипертоников с тяжелой формой заболевания регулярное употребление кофе увеличивает риск смерти вдвое от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые изучили, как влияет кофе на больных с гипертонией разных форм. Для этого артериальное давление поделили условно на 5 категорий. Врачи наблюдали за образом жизни пациентов, их диетой и прочими показателями. За 19 лет эксперимента скончалось 842 человека от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всего же в исследовании приняли участие около 6 тысяч мужчин и 12 тысяч женщин.

В результате ученые сделали вывод, что употребление кофе больше двух раз в день увеличивает риск смерти у людей, чье давление было от 160/100 мм рт. ст. и выше.

Вам может понравиться

Американские ученые занимаются разработкой средства против старения

Как сообщает РИА Новости, специалистами Северо-Западного университета США было обнаружено, каким образом происходит старение организма. По их словам наука сейчас находится на пути к разгадке, почему человек и животные склонны

Daily Mail: На Земле до 2100 года может погибнуть треть всех живых существ

Земля потеряет около 10% своих животных и растений к 2050 году, а в 2100 – до 27%. Современные подходы к оценке траекторий вымирания зашли в тупик, потому что они не

Генетик Боринская рассказала, что нет генов, способных сделать из человека “алкоголика”

Заведующая лабораторией анализов генома Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская рассказала во время беседы с журналистами издания “Газета.ру”, что на данный момент ученые изучили несколько десятков генов,