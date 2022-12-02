Группа ученых из Южного Федерального Университета (ЮФУ) смогла разработать совершенно новый метод для производства автомобильных катализаторов, которые применяются для улучшения передовых экологических норм современных двигателей.

Исследователи уверяют, что им удалось разработать технологию, которая позволит выпускать автомобильные катализаторы, не уступающие по характеристикам зарубежным аналогам, из отечественных компонентов. Подробная информация о новой российской технологии была опубликована в журнале Catalysts.

Российским ученым удалось разработать новый метод, который позволяет управлять микроструктурой катализаторов НТЭ (низкотемпературных топливных элементов). Данная технология позволяет изменять параметры катализаторов в зависимости от необходимых задач.

Кирилл Паперж, работающий аспирантом на кафедре электрохимии ЮФУ, объяснил, что российские катализаторы увеличивают скорость химического превращения в НТЭ и повышают их устойчивость к грязным примесям, которые могут содержаться в топливе, а также к продуктам окисления метанола.

Российские ученые также заявили, что производить современные российские катализаторы можно исключительно из российских компонентов, что делает этот продукт полностью независимым от импорта.