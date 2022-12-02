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Как сообщает «Царьград», один из российских военнослужащих выразил свою благодарность в эмоциональной форме президенту Российской Федерации за решение о присоединении республик Донбасса к России.

Сообщается, что российский военнослужащий, который в ходе боевых действий в зоне СВО получил ранение, не смог сдержать своих эмоций и расплакался в ходе онлайн-встречи с российским президентом Владимиром Путиным, когда разговор зашел о республиках Донбасса.

Ветеран известного батальона «Сомали» выразил благодарность российскому лидеру за включение республик Донбасса в состав России, а также отметил, что все погибшие военнослужащие Народной Милиции отдали свои жизни за правое дело не зря.

В свою очередь российский президент Владимир Путин заявил, что он всегда восхищался настоящим мужеством донбасских воинов, которые не боятся рисковать своей жизнью за свое правое дело по защите Родины.

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