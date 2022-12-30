Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на материал издания Mirror, в рядах вооруженных сил Украины сражается большое количество иностранных наемников из разных стран, таких как Великобритания, США, Польша и других стран.

Сообщается, что один из британских наемников по имени Шариф Амин с позывным «Рэмбо» отправился на территорию Украины, чтобы вступить в ряды вооруженных сил Украины. Однако после того, как британец получил серьезные ранения всех конечностей, он был срочно доставлен в госпиталь Бристоля, в котором сейчас проходит лечение. Врачи были уверены, что британец больше никогда не сможет самостоятельно ходить, однако «Рэмбо» смог встать на ноги уже через три месяца лечения.

Британец решил отправиться на территорию Украины в качестве волонтера по причине того, что его жена Елена Витвицкая является украинкой. Однако после того, как он начал доставлять военным гуманитарную помощь, «Рэмбо» решил и сам записаться в добровольцы. Однако в октябре британец попал под артиллерийский обстрел и получил ранения всех конечностей, а также у него было пробито легкое.