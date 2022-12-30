Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на материал издания Mirror, в рядах вооруженных сил Украины сражается большое количество иностранных наемников из разных стран, таких как Великобритания, США, Польша и других стран.

Сообщается, что один из британских наемников по имени Шариф Амин с позывным «Рэмбо» отправился на территорию Украины, чтобы вступить в ряды вооруженных сил Украины. Однако после того, как британец получил серьезные ранения всех конечностей, он был срочно доставлен в госпиталь Бристоля, в котором сейчас проходит лечение. Врачи были уверены, что британец больше никогда не сможет самостоятельно ходить, однако «Рэмбо» смог встать на ноги уже через три месяца лечения.

Британец решил отправиться на территорию Украины в качестве волонтера по причине того, что его жена Елена Витвицкая является украинкой. Однако после того, как он начал доставлять военным гуманитарную помощь, «Рэмбо» решил и сам записаться в добровольцы. Однако в октябре британец попал под артиллерийский обстрел и получил ранения всех конечностей, а также у него было пробито легкое.

Вам может понравиться

Российские военные ракетными ударами уничтожили военные объекты ВСУ в Константиновке

В Интернете опубликованы кадры, на которых показано как российские военные бьют ракетами по украинским объектам, расположенным на территории Донбасса. Об этом сообщает портал «Русская Весна». Удар пришелся на Константиновку, этот

Журналист Мерфи назвал пожары в России диверсиями ЦРУ

Джек Мерфи, корреспондент из Америки, выложил на своем сайте публикацию, в которой заявил, что ЦРУ организует попытки саботажа на территории России при помощи развитой сети диверсантов из европейских стран. Журналист

Помощник Рейгана: судьба Украины была решена в результате сговора Запада

Как сообщает РИА Новости, среди интересов стран Запада сохранение территориальной целостности Украины стоит на одном из последних мест. Именно по этой причине ни одна из стран Запада не будет рисковать